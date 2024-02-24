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Кабмин утвердил льготные тарифы на грузоперевозки в новых регионах России
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Правительство утвердило льготные тарифы на грузоперевозки в новых регионах, речь идет о железнодорожных перевозках угля, черных металлов, руды и промышленного сырья, сообщается на... ПРАЙМ, 24.02.2024
регионы, экономика, госпроекты, новости, россия, правительство, грузоперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство утвердило льготные тарифы на грузоперевозки в новых регионах, речь идет о железнодорожных перевозках угля, черных металлов, руды и промышленного сырья, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство установило скидки на железнодорожные перевозки угля, черных металлов, руды и промышленного сырья по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документу, на перевозку угля установлен понижающий коэффициент 0,48, черных металлов, руды и сырья – 0,74", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение распространяется на грузовые перевозки, которые осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии". Это предприятие было основано в 2023 году, чтобы выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.