МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство утвердило льготные тарифы на грузоперевозки в новых регионах, речь идет о железнодорожных перевозках угля, черных металлов, руды и промышленного сырья, сообщается на сайте кабмина. Названы сроки обеспечения газификации новых регионов

"Правительство установило скидки на железнодорожные перевозки угля, черных металлов, руды и промышленного сырья по территориям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документу, на перевозку угля установлен понижающий коэффициент 0,48, черных металлов, руды и сырья – 0,74", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение распространяется на грузовые перевозки, которые осуществляет ФГУП "Железные дороги Новороссии". Это предприятие было основано в 2023 году, чтобы выстроить единую логистику в новых регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозок.