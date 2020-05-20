МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Специалисты из Гарварда и Массачусетского технологического института (США) начали разрабатывать маски, которые будут предупреждать о заражении коронавирусом.

Такая маска будет загораться в случае выявления COVID.

Ученые ведут свою работу в сфере разработки специальных датчиков, которые смогут находить вирусы с 2014 года.

В 2018 году созданные датчики научились выявлять вирусы, которые провоцируют ОРВИ, корь, грипп, гепатит С и прочие болезни, вызванные вирусами.

В настоящее время специалисты сфокусировались на разработке инструмента, способного помочь медикам именно в борьбе с COVID-19.

Планируется, что такие датчики будут внедрены в защитную маску: она могла бы выдавать флуоресцентный сигнал, если человек, зараженный коронавирусом чихнет или покашляет.

Ученые отмечают, что эта разработка сейчас находится только на ранних стадиях, но уже выглядит довольно многообещающей.