Обнаруживающую коронавирус маску создают в США
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Специалисты из Гарварда и Массачусетского технологического института (США) начали разрабатывать маски, которые будут предупреждать о заражении коронавирусом.
Такая маска будет загораться в случае выявления COVID.
Ученые ведут свою работу в сфере разработки специальных датчиков, которые смогут находить вирусы с 2014 года.
В 2018 году созданные датчики научились выявлять вирусы, которые провоцируют ОРВИ, корь, грипп, гепатит С и прочие болезни, вызванные вирусами.
В настоящее время специалисты сфокусировались на разработке инструмента, способного помочь медикам именно в борьбе с COVID-19.
Планируется, что такие датчики будут внедрены в защитную маску: она могла бы выдавать флуоресцентный сигнал, если человек, зараженный коронавирусом чихнет или покашляет.
Ученые отмечают, что эта разработка сейчас находится только на ранних стадиях, но уже выглядит довольно многообещающей.
https://1prime.ru/sience/20200520/831477873.html