МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Научные сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) вместе с коллегами других американских организаций выявили у коронавируса новую способность заражать людей, пишет Phys.org. Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики

В частности, отмечается, что обычно SARS-CoV-2 вторгается в организм человека следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее.

Ученые выяснили, что благодаря мутации COVID может не использовать рецепторы ACE2.

Это открытие показывает, что коронавирус может меняться неожиданно и находить новые пути заражения человека.

Ученые проводили большую часть своих исследований по проникновению вируса с клетками почек приматов. Это делалось, так как в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Стоимость Facebook превысила триллион долларов

Но новый эксперимент ученых показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, также восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

"Это был невероятный сюрприз для нас", — прокомментировал один из специалистов университета.

Ученые предполагают, что COVID находится под "селективным давлением", оно заставляет его искать новые способы заражения клеток в обход стандартной схемы, с рецептором ACE2.

Это открытие ученые назвали пугающим.

Пока остается неясным, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам авторов исследования, вирусу нужно найти альтернативный рецептор, с помощью которого он будет проникать в клетки.

Отмечается, что мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов. Но сыворотка крови у переболевших оказалась менее устойчивой к новому вирусу.