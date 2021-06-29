Коронавирус нашел новый способ заражать людей
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Научные сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) вместе с коллегами других американских организаций выявили у коронавируса новую способность заражать людей, пишет Phys.org.
В частности, отмечается, что обычно SARS-CoV-2 вторгается в организм человека следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее.
Ученые выяснили, что благодаря мутации COVID может не использовать рецепторы ACE2.
Это открытие показывает, что коронавирус может меняться неожиданно и находить новые пути заражения человека.
Ученые проводили большую часть своих исследований по проникновению вируса с клетками почек приматов. Это делалось, так как в них SARS-CoV-2 быстро распространяется.
Но новый эксперимент ученых показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, также восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).
"Это был невероятный сюрприз для нас", — прокомментировал один из специалистов университета.
Ученые предполагают, что COVID находится под "селективным давлением", оно заставляет его искать новые способы заражения клеток в обход стандартной схемы, с рецептором ACE2.
Это открытие ученые назвали пугающим.
Пока остается неясным, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам авторов исследования, вирусу нужно найти альтернативный рецептор, с помощью которого он будет проникать в клетки.
Отмечается, что мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов. Но сыворотка крови у переболевших оказалась менее устойчивой к новому вирусу.
https://1prime.ru/sience/20210629/834058656.html