МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech начнут поступать в распределительные центры штатов США в понедельник утром, заявил генерал Гус Перна, возглавляющий операцию Warp Speed по распространению вакцин. Вакцины могут вернуть цены на нефть к $60 за баррель

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.

"Я ожидаю, что первые партии вакцины прибудут в понедельник утром", — заявил Перна, возглавляющий программу государственно-частного партнерства, инициированную правительством США и призванную способствовать разработке, производству и распространению вакцины от COVID-19. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Генерал подчеркнул, что в данный момент специалисты упаковывают дозы вакцин и загружают их для транспортировки на места. Собянин расширил запись на вакцинацию от COVID для новых групп риска

"В течение следующих 24 часов их начнут перевозить из производственного объекта Pfizer в центры почтовых компаний UPS и FedEx… Мы ожидаем, что 145 мест во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 площадок во вторник и последние 66 точек — в среду, что завершит первоначальную доставку этой вакцины", — добавил Перна.