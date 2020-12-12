МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Первые партии вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech начнут поступать в распределительные центры штатов США в понедельник утром, заявил генерал Гус Перна, возглавляющий операцию Warp Speed по распространению вакцин.

" Работа нефтяных станков - качалок

Вакцины могут вернуть цены на нефть к $60 за баррель

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса для использования в экстренных ситуациях. Он заверил, что "первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа", сообщив, что поставки вакцины в различные штаты уже начались.

"Я ожидаю, что первые партии вакцины прибудут в понедельник утром", — заявил Перна, возглавляющий программу государственно-частного партнерства, инициированную правительством США и призванную способствовать разработке, производству и распространению вакцины от COVID-19. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Генерал подчеркнул, что в данный момент специалисты упаковывают дозы вакцин и загружают их для транспортировки на места.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин расширил запись на вакцинацию от COVID для новых групп риска

"В течение следующих 24 часов их начнут перевозить из производственного объекта Pfizer в центры почтовых компаний UPS и FedEx… Мы ожидаем, что 145 мест во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 площадок во вторник и последние 66 точек — в среду, что завершит первоначальную доставку этой вакцины", — добавил Перна.