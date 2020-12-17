МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая пройдет в прямом эфире 17 декабря, вызывает интерес у более 70% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Путина и его ответы на вопросы журналистов, — 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста — 83% и среди женщин — 77%. Еще 28% ответили, что им неинтересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, — мужчины (35%) и те, кто находится в возрастной категории 25-34 года — (39%).

Кроме того, опрос показал, что смотреть выступление в прямом эфире планируют 32% россиян, чаще в возрасте от 60 лет — 59%. Еще 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления. Согласно опросу, чаще россияне будут смотреть эфир по телевизору. Также более трети планируют узнавать основные ответы президента на вопросы журналистов из выпусков новостей — 38%. Остальные 18% сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.