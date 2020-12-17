МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Падение ВВП России сейчас 3,6%, это меньше, чем во всей Европе и США, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Путин заявил об устойчивом состоянии финансовой системы

Промышленное производство сократилось на 3%, в основном из-за добычи нефти, отметил президент.

При этом обрабатывающее производство выросло на 1,1%, рост сельского хозяйства РФ по итогам года может составить 2%, добавил Путин.