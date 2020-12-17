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2020
https://1prime.ru/society/20201217/832606863.html
Путин: ВВП России в 2020 году упало меньше, чем в Европе и США
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Падение ВВП России сейчас 3,6%, это меньше, чем во всей Европе и США, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Промышленное производство сократилось на... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Падение ВВП России сейчас 3,6%, это меньше, чем во всей Европе и США, сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Промышленное производство сократилось на 3%, в основном из-за добычи нефти, отметил президент.
При этом обрабатывающее производство выросло на 1,1%, рост сельского хозяйства РФ по итогам года может составить 2%, добавил Путин.