МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Путин рассказал о проблемах с обеспечением лекарствами от COVID

Президент отметил, что при этом российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем системы других стран.

"Российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем в других странах", — сообщил Путин.

По мнению президента, система здравоохранения в РФ отреагировала адекватно на угрозы пандемии коронавируса.