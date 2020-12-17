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Путин оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии
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Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году проходит в... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая в этом году проходит в онлайн-формате.
Президент отметил, что при этом российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем системы других стран.
"Российская система здравоохранения показала себя более готовой к пандемии, чем в других странах", — сообщил Путин.
По мнению президента, система здравоохранения в РФ отреагировала адекватно на угрозы пандемии коронавируса.