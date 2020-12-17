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Путин рассказал, когда начнется реформа здравоохранения в России
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Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, здоровье, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили — вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой", — сказал Путин.
Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов рублей — из региональных бюджетов. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 миллиардов рублей, отметил президент.