МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Путин оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии

"Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили — вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой", — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов рублей — из региональных бюджетов. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 миллиардов рублей, отметил президент.