МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса. Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики

"Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике — и внутри своих стран, и во внешней политике — надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей — вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Президент также подчеркнул, что у России развивается сотрудничество со многими странами, в том числе и с Китаем, "и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне".