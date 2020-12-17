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Путин призвал снимать санкции в условиях пандемии
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса. "Когда мы... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снимать санкции и торговые ограничения с тех стран, которые испытывают особые трудности из-за пандемии коронавируса.
"Когда мы говорим, а наши там некоторые западные партнеры все время упирают на то, что они придерживаются гуманистических начал в своей политике — и внутри своих стран, и во внешней политике — надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода, торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Снять ограничения на поставку медикаментов, медицинского оборудования, подготовки врачей — вот о чем надо подумать. А не искать крайних и виновных", — сказал Путин на большой пресс-конференции.
Президент также подчеркнул, что у России развивается сотрудничество со многими странами, в том числе и с Китаем, "и на уровне специалистов, и на уровне руководителей регионов, и на общегосударственном уровне".