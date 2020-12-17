МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным введение международных сертификатов для вакцинировавшихся от коронавируса, при этом напомнив, что и они могут быть переносчиками. Путин рассказал, когда начнется реформа здравоохранения в России

"Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться, можно, наверное, об этом говорить, хотя известно очень хорошо, здесь никакой тайны я вам не открою, что даже люди с прививками могут быть переносчиками, просто это нужно иметь в виду. Есть какой-то, сейчас, говорят, уже установлен вид антител, которые говорят о том, что у этого человека при высоком и при таком качестве антител этот COVID долго не сидит, он быстро уничтожается иммунитетом при поддержке этих антител, но это вопрос, требующий дополнительного изучения. Я не знаю, насколько сейчас возможно получение такого сертификата", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья, подчеркнул президент.

"И, конечно, в известной степени это будет барьером на пути распространения, это тоже правда. Таким образом приобретается такой популяционный иммунитет", — добавил он.