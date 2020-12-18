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Число хакерских атак на компании России резко выросло
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Число хакерских атак на российские компании в пандемию выросло на треть, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов... ПРАЙМ, 18.12.2020
новости, технологии, общество , ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Число хакерских атак на российские компании в пандемию выросло на треть, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Сейчас все компании, уйдя на удаленку, сделали свои информационные системы доступными извне как для сотрудников, так для злоумышленников. Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом", — сказал он.
"Мы также наблюдаем атаки на критическую информационную инфраструктуру и на системы управления. Это, в первую очередь, энергетика, системы жизнеобеспечения, система государственного управления. Они сейчас являются объектом повышенного внимания со стороны даркнета", — добавил Ляпунов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.