МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Число хакерских атак на российские компании в пандемию выросло на треть, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Эксперты: даже неопытный хакер может проникнуть в сеть 71% мировых компаний

"Сейчас все компании, уйдя на удаленку, сделали свои информационные системы доступными извне как для сотрудников, так для злоумышленников. Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом", — сказал он.

"Мы также наблюдаем атаки на критическую информационную инфраструктуру и на системы управления. Это, в первую очередь, энергетика, системы жизнеобеспечения, система государственного управления. Они сейчас являются объектом повышенного внимания со стороны даркнета", — добавил Ляпунов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.