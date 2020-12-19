2020-12-19T06:40:53+03:00
2020-12-19T06:40:53+03:00
2020-12-19T06:40:53+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201219/832629909.html
Шестилетняя россиянка попала в топ-10 высокооплачиваемых блогеров
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Седьмое место заняла шестилетняя Анастасия Радзинская из России — ее доход составил... ПРАЙМ, 19.12.2020
новости, общество
https://1prime.ru/images/83249/37/832493789.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83249/37/832493789.jpg
https://1prime.ru/images/83249/37/832493786.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83249/37/832493786.jpg
https://1prime.ru/images/83249/37/832493783.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83249/37/832493783.jpg
https://1prime.ru/business/20201209/832532589.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Седьмое место заняла шестилетняя Анастасия Радзинская из России — ее доход составил $18,5 млн, сообщает РБК.
У канала Like Nastya более 190 млн подписчиков, общее число просмотров ее роликов составило 39 млрд. На канале представлен "бытовой" контент: девочка играет со своим отцом, они занимаются домашними делами и т.д.
Отметим, что Анастасия Радзинская попадает в рейтинг второй год подряд. В 2019 году она заняла в списке третью строку с доходом $18 млн.
Первое место в нынешнем рейтинге вновь занял техасец Райан Каджи, который лишь на три года старше россиянки. Доход девятилетнего мальчика, снимающего обзоры игрушек, составил $29,5 млн.