МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Седьмое место заняла шестилетняя Анастасия Радзинская из России — ее доход составил $18,5 млн, сообщает РБК. Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes

У канала Like Nastya более 190 млн подписчиков, общее число просмотров ее роликов составило 39 млрд. На канале представлен "бытовой" контент: девочка играет со своим отцом, они занимаются домашними делами и т.д.

Отметим, что Анастасия Радзинская попадает в рейтинг второй год подряд. В 2019 году она заняла в списке третью строку с доходом $18 млн.

Первое место в нынешнем рейтинге вновь занял техасец Райан Каджи, который лишь на три года старше россиянки. Доход девятилетнего мальчика, снимающего обзоры игрушек, составил $29,5 млн.