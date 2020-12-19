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Администрация Трампа хочет закрыть два генконсульства в России
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России, сообщает RT со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что Госдеп... ПРАЙМ, 19.12.2020
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.
Данное решение якобы связано с сокращением численности сотрудников американских дипмиссий на территории России в 2017 году.
Также сообщается, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны.