МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России, сообщает RT со ссылкой на Associated Press. США предъявили обвинение россиянину, попавшему под санкции

Отмечается, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.

Данное решение якобы связано с сокращением численности сотрудников американских дипмиссий на территории России в 2017 году.

Также сообщается, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны.