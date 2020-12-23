МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил, что в предстоящие новогодние длительные праздники медикам, которые борются с коронавирусом, нужно обеспечить социальные выплаты в двойном размере.

Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе дискуссии он напомнил, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с COVID-19. Путин пообещал проконтролировать доплаты медикам в "красной зоне"

"Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание, — в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", — заявил Путин.

По его словам, это обоснованно и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости.

"Прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение. Мы в целом тоже эту тему обсуждали. Нужно это сделать", — обратился президент к членам правительства.

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