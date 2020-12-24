2020-12-24T23:44:49+03:00
2020-12-24T23:44:49+03:00
2020-12-24T23:44:49+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201224/832673887.html
В Британии за сутки от коронавируса умерли 574 человека
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. Днем ранее диагноз был выявлен... ПРАЙМ, 24.12.2020
великобритания, коронавирус, новости, экономика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83267/38/832673866.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83267/38/832673866.jpg
https://1prime.ru/images/83267/38/832673865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83267/38/832673865.jpg
https://1prime.ru/images/83267/38/832673864.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83267/38/832673864.jpg
https://1prime.ru/society/20201223/832657225.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 24 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у 39 237 человек, скончались 744 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 188 587 человек, умерли 69 625 заболевших.
С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.
Читайте также:
Еще 74 пациента с COVID скончались в Москве