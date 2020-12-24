ЛОНДОН, 24 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 036, умерли 574 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был выявлен у 39 237 человек, скончались 744 человека. Эпидемиолог оценил заразность британского штамма коронавируса

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 188 587 человек, умерли 69 625 заболевших.

С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.

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