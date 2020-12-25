МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В России набирает обороты новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса, сообщают "Известия". Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенник может позвонить и попросить оплатить счет под видом коллеги или друга, а технология deepfake сымитирует голос знакомого. Ранее ее считали научной фантастикой, но сейчас технология стала работоспособной и становится всё дешевле, отмечают эксперты. В 2021 году специалисты ожидают роста числа преступлений с использованием социальной инженерии до 30%. Получат распространение и фейковые рассылки о госкомпенсациях, штрафах, вакцинах, а также обман граждан с появлением цифрового рубля, предполагают эксперты.

В число новшеств мошенников при использовании социальной инженерии вошли звонки якобы из правоохранительных органов. "Сотрудник службы безопасности банка" говорит абоненту, что тесно сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Вызов действительно происходит, но с подменного номера, который определяется как настоящий. Якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из SMS.

Вероятно, что в следующем году злоумышленники также будут использовать схемы с магазинами, якобы продающими вакцину от COVID-19, или с сервисами по записи на платную вакцинацию, предупреждают специалисты.