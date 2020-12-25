МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россияне, у которых уже выработался иммунитет к новой коронавирусной инфекции и есть справка о наличии антител, получили преимущество при трудоустройстве, сообщается в исследовании портала по трудоустройству SuperJob. Россиянам назвали причины роста цен на продукты

Это говорит о новом тренде на рынке труда в стране.

Отмечается, что пока не очень много компаний заявили о том, что рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество соискателя при приеме на работу: только 7% опрошенных считают это плюсом для всех вакантных позиций организации, 2% — для части вакансий.

Большинство работодателей — 83% — не придают большого значения наличию иммунитета у соискателей.

"Наличие у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С", — комментируют эксперты портала.