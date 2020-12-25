МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. У российский властей нет в планах сокращения январских праздничных дней в качестве компенсации за выходной 31 декабря. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Набиуллина рассказала, насколько подорожал тазик оливье в 2020 году

"Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет", — пояснил он позицию Администрации президента.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин призвал глав субъектов объявить 31 декабря выходным днем. Он заявлял, что работа в этот день "мягко говоря, своеобразная". По действующему закону в такие короткие сроки ввести еще один выходной день на федеральном уровне нельзя.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем работодателям объявить 31 декабря выходным с сохранением зарплаты. Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года.

Также 31 декабря объявили нерабочим, в целом ряде регионов, в тиом числе, в Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Брянской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, в республиках Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Адыгее, Башкирии, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье.

Главы еще порядка 40 регионов приняли аналогичное решение еще раньше.