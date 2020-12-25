МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Следующее поколение тестов на коронавирус будет роботизированным, что позволит массово применять их в аэропортах по всему миру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

РФПИ в рамках борьбы с коронавирусом запустил "с нуля" производство росcийско-японской системы диагностики EMG, обеспечивающей результат за 30 минут с высокой точностью как в стационарных, так и в не имеющих аналогов переносных портативных мини-лабораториях. Благодаря производству системы диагностики EMG Россия стала одним из мировых лидеров по количеству выполненных тестов. В Африке обнаружили новый штамм коронавируса

"Что касается новых мутаций вируса, то, безусловно, мы их внимательно анализируем, наши тестовые системы их выявляют. И, безусловно, наше следующее поколение тестовых систем будет очень сильно автоматизировано, и я бы даже сказал, роботизировано. У нас уже есть некий пилот тест-системы, который позволит делать триста тестов в час абсолютно автоматизировано с оператором, который даже может не иметь медицинского образования", — сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы уходим именно в роботизацию тестов, чтобы обеспечить их массовое применение в аэропортах и в других местах", — подчеркнул он. Дмитриев также рассказал, что более 15 миллионов тестов EMG уже было поставлено за рубеж.

Глава фонда отметил важность и других тест-систем, например, на вирусонейтрализующие антитела. "Безусловно, мы видим возможность инвестирования в другие тест-системы", — заключил он.

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