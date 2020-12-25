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Минпросвещения сообщило, что многие учителя уже привились от COVID
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Многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Многие учителя уже сделали прививки и хорошо себя чувствуют,... ПРАЙМ, 25.12.2020
образование, covid-19, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Многие учителя уже сделали прививки и хорошо себя чувствуют, желательно прививки сделать", — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Кравцов также отметил, что в тех школах, где выполняются все эпидемиологические требования, нет вспышек заболеваемости.
Министр отметил, что у него после прививки не было температуры и появились "хорошие титры" антител.
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