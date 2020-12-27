МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Дистанционное обучение в Москве отменят после стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра города Сергея Собянина. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 284

Для учеников 6-11-х классов столичных школ дистанционное обучение отменят, когда эпидемиологическая ситуация в городе начнет улучшаться, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это вынужденная мера, которую власти мегаполиса приняли для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.

"Дистанционное образование не может полностью заменить очное. Как только ситуация в Москве стабилизируется или как минимум не будет ухудшаться, мы точно отменим дистанционное образование. У нас не было выбора между дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости и, соответственно, необходимостью принятия других мер, например закрытия отдельных секторов экономики", — отметила Ракова.

Отмечается, что в организации дистанционного обучения для школ города помог проект "Московская электронная школа": сейчас на площадке проходит 97% всех уроков.

Напомним, что с 19 октября в Москве перешли на дистанционное обучение около полумиллиона учеников 6-11 классов. Позднее сроки "дистанционки" несколько раз передвигали, последний раз — до конца года.