МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Путин назвал "чувствительной" проблему платы за дистанционное обучение

"Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", — заявил Кравцов в интервью "Российской газете".

Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.