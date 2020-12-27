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Два российских вуза снизят стоимость обучения на "удаленке"
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Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на... ПРАЙМ, 27.12.2020
образование, пандемия, удаленка, москва, новости, технологии, экономика, регионы, наука, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Московский педагогический государственный университет, а также Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету", — заявил Кравцов в интервью "Российской газете".
Он пояснил, что выбрана именно сумма в размере 10%, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям, но провести оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.