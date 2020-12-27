МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express. Об этом сообщили РИА Новости.

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Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.

"Эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, тем не менее обратиться к врачу необходимо", — говорится в рекомендациях.

Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.