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Онкологи сообщили о неожиданном симптоме рака печени
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Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой... ПРАЙМ, 27.12.2020
борьба с онкологией, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express. Об этом сообщили РИА Новости.
Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.
"Эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, тем не менее обратиться к врачу необходимо", — говорится в рекомендациях.
Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.