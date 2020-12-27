МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана, выдержки из которой приводит Daily Express. Об этом сообщили РИА Новости. Ученый назвал особенность нового штамма коронавируса

Среди других симптомов заболевания специалисты выделили потерю аппетита, тошноту, слабость, боли в правой части живота, вздутие, желтый оттенок кожи или белков глаз.

"Эти симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями, тем не менее обратиться к врачу необходимо", — говорится в рекомендациях.

Среди факторов риска развития рака печени медики назвали избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.