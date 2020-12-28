МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 787, до 3 078 035, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ЦБ рассказали об "очищающем эффекте" кризиса во время пандемии

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3748 (13,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,9%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 6253, Санкт-Петербурге — 3748, Подмосковье — 1606, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам. 1. Москва 6253. 2. Санкт-Петербург 3748. 3. Московская область 1606", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0,0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ — 0,4%, 3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область — 0,5%", — говорится в сообщении.

ВЫПИСАНЫ

В России за сутки выписаны 20 480 человек после COVID-19, за все время пандемии — 2 471 309, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 2 471 309", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 5 166 человек, в Санкт-Петербурге — 2 248, в Подмосковье — 1 350.

СМЕРТНОСТЬ

В РФ за сутки подтверждены 487 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 55 265, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев… За весь период по России умерло 55 265 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 76, Санкт-Петербурге — 75, в Воронежской области — 22.