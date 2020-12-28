МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Конституционный суд РФ признал не противоречащим конституции решение об ограничении передвижения граждан в период пандемии, так как решение было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на опасность распространения коронавирусной инфекции, а меры не носили абсолютного характера и были кратковременными. Собянин рассказал, будут ли в Москве вводиться новые ограничения

Постановление КС РФ вынесено по делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" в связи с запросом Протвинского городского суда Подмосковья. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ оспариваемое заявителем нормативное положение.

"Конституционный суд Российской Федерации постановил признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области… не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве", — говорится в постановлении суда.

Как отметил КС, ограничение свободы передвижения властями Подмосковья обусловлено "объективной необходимостью оперативного реагирования на беспрецедентную угрозу распространения коронавирусной инфекции, имеет исключительный характер и преследует конституционно закрепленные цели защиты жизни и здоровья всех лиц, включая в первую очередь самих граждан, подвергнутых временной изоляции, и является соразмерным".

По оценке КС, соразмерность ограничения заключается прежде в "разумных исключениях" из общего запрета покидать место проживания, поскольку у граждан сохранялась возможность покидать свое жилище при обращении за экстренной медпомощью, а также при поездках на работу, если деятельность организаций-работодателей не была приостановлена властями в рамках ограничений по COVID. Также разрешалось посещение ближайших магазинов, вынос мусора и выгул животных на расстоянии до 100 метров от места проживания. Жители Лондона массово покидают город из-за новых ограничений

"Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости", — указывается в постановлении Конституционного суда.

При этом, как отметил КС, нормативные исключения из общего правила о запрете для граждан покидать место проживания "не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности".

"Правоприменительные органы, в том числе суды, вправе учесть и другие обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин, по которым гражданин был вынужден покинуть место своего проживания (пребывания). Иное свидетельствовало бы о произвольности выводов суда (должностного лица) и об ограничении возможности заинтересованных лиц обеспечить защиту собственного здоровья и здоровья близких лиц, а также иных конституционных ценностей", — заключил Конституционный суд России.