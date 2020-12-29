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В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19
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На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщили РИА Новости. "Мы планируем, что в... ПРАЙМ, 29.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщили РИА Новости.
"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.