МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На сайте госуслуг в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщили РИА Новости.

"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.