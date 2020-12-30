МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в разговоре с РИА Новости предположила подъем заболеваемости COVID после Нового года, отметив при этом, что усиление ограничений стоит обдумывать только на основе тенденций. Юрист рассказал, как подать в суд, если вас заразили

"Сейчас впереди Новый год. И сами понимаете, что мы в любом случае будем контактировать…. Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование?… Может быть подъем (заболеваемости после новогодних праздников — ред.). Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать, поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем, увы, заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе", — рассказала Шестакова.

В плане ужесточения ограничений после Нового года, по словам специалиста, необходим риск-ориентированный подход: в зависимости от тенденций сразу после праздников следует принимать решение по усилениям или послаблениям.

"Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок", — добавила Шестакова.

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