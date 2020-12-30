КИЕВ, 30 дек – ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского. В Госдуме оценили желание Украины сделать тему Крыма "адской" для России

"Выполняя задание президента Украины Владимира Зеленского, министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переговоры минздрав вел с сентября. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698190 заболевших, летальных случаев — 18324.