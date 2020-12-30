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На Украине нашли альтернативу российской вакцине от COVID
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Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac... ПРАЙМ, 30.12.2020
украина, вакцина, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 30 дек – ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech, сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского.
"Выполняя задание президента Украины Владимира Зеленского, министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, переговоры минздрав вел с сентября. Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698190 заболевших, летальных случаев — 18324.