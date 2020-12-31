2020-12-31T04:38:24+03:00
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Инфекционист назвала условие возвращения общества к привычной жизни
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Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной... ПРАЙМ, 31.12.2020
вакцинация, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией — ред.) хотя бы под 50% (населения — ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", — рассказала Шестакова.
Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
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