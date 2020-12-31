МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. ФМБА получило разрешение на исследования препарата от коронавируса

"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией — ред.) хотя бы под 50% (населения — ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", — рассказала Шестакова.

Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

Читайте также:

Власти рассказали, сколько доз вакцин произведено в России