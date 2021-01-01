МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Более 24,3 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 24 309 человек", — говорится в сообщении. Голикова рассказала, в чем заключается специфика пандемии в России

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 3458.

Минобороны сообщает, что на 1 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 3970 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 173 человека.

Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 836.

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