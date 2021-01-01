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Почти 25 тысяч военных вылечились от COVID в России
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Более 24,3 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "За прошедшие сутки в... ПРАЙМ, 01.01.2021
коронавирус, военные, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Более 24,3 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 24 309 человек", — говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 3458.
Минобороны сообщает, что на 1 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 3970 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 173 человека.
Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 836.
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