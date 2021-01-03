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COVID подтвержден у половины пациентов Филатовской больницы
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Лечение в московской Филатовской больнице проходят 1292 пациента, в том числе 645 с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко. "Всего на лечении:... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Лечение в московской Филатовской больнице проходят 1292 пациента, в том числе 645 с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1292. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1204, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 645, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 50, в ОРИТ: 190, на ИВЛ: 53", — написал главврач в Facebook.
Вечорко добавил, что за сутки в больницу поступило 168 пациентов, 196 человек выписаны.
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