МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Лечение в московской Филатовской больнице проходят 1292 пациента, в том числе 645 с подтвержденным коронавирусом, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко. В США за сутки выявили почти 300 тысяч случаев COVID

"Всего на лечении: 1292. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1204, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 645, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 50, в ОРИТ: 190, на ИВЛ: 53", — написал главврач в Facebook.

Вечорко добавил, что за сутки в больницу поступило 168 пациентов, 196 человек выписаны.

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