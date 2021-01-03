2021-01-03T19:45:24+03:00
2021-01-03T19:45:24+03:00
2021-01-03T19:45:24+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210103/832740799.html
Названы самые популярные услуги в центрах "Мои документы" в 2020 году
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чаще всего жители Москвы обращались за информацией о жилищном учете. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы. В первой тройке услуг оказались оформление... ПРАЙМ, 03.01.2021
госуслуги, услуги, москва, правительство, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83273/88/832738888.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/88/832738888.jpg
https://1prime.ru/images/83273/88/832738887.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/88/832738887.jpg
https://1prime.ru/images/83273/88/832738875.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/88/832738875.jpg
https://1prime.ru/transport/20210102/832731968.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Чаще всего жители Москвы обращались за информацией о жилищном учете. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы. В первой тройке услуг оказались оформление соцкарт и регистрационный учет граждан. За этими услугами обратились 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона раз соответственно.
Другие популярные услуги — расчет и перерасчет ЖКХ, обращение за данными из реестра недвижимости, предоставление доступа к личному кабинету.
Сообщается, что за оформлением паспорта гражданина РФ обратились 660 тысяч раз. За регистрацией прав на недвижимость — 650 тысяч раз. За оформлением водительских прав — более 17 тысяч.
Во "флагманских" офисах "Мои документы" можно зарегистрировать транспортное средство и оформить водительское права в день обращения. Пока такие услуги можно получить в 4-х офисах.
Читайте также:
Каждый десятый москвич, переселенный по реновации, обращается в суд