МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Чаще всего жители Москвы обращались за информацией о жилищном учете. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы. В первой тройке услуг оказались оформление соцкарт и регистрационный учет граждан. За этими услугами обратились 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона раз соответственно. В Москве и Подмосковье изменились тарифы на проезд

Другие популярные услуги — расчет и перерасчет ЖКХ, обращение за данными из реестра недвижимости, предоставление доступа к личному кабинету.

Сообщается, что за оформлением паспорта гражданина РФ обратились 660 тысяч раз. За регистрацией прав на недвижимость — 650 тысяч раз. За оформлением водительских прав — более 17 тысяч.

Во "флагманских" офисах "Мои документы" можно зарегистрировать транспортное средство и оформить водительское права в день обращения. Пока такие услуги можно получить в 4-х офисах.

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