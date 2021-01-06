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В Германии назвали условия для производства "Спутник V" в ЕС
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Сотрудничество c Россией для европейского производства вакцины от коронавируса "Спутник V" возможно только после допуска этой вакцины в ЕС, заявила на брифинге заместитель... ПРАЙМ, 06.01.2021
вакцина, германия, россия, спутник v, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Сотрудничество c Россией для европейского производства вакцины от коронавируса "Спутник V" возможно только после допуска этой вакцины в ЕС, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным 5 января.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин и Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, договорились о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.
"Могу вам сказать, что канцлер указала (Путину – ред.), что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (при производстве вакцин) возможно", — сказала Деммер, добавив, что "расширение производственных мощностей в Европе для российской вакцины возможно только при допуске этой вакцины в EMA".
Она добавила, что более подробную информацию по данному вопросу можно получить в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).