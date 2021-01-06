БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Сотрудничество c Россией для европейского производства вакцины от коронавируса "Спутник V" возможно только после допуска этой вакцины в ЕС, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным 5 января. РФПИ договорился с Сербией о поставках вакцины "Спутник V"

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин и Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, договорились о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

"Могу вам сказать, что канцлер указала (Путину – ред.), что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (при производстве вакцин) возможно", — сказала Деммер, добавив, что "расширение производственных мощностей в Европе для российской вакцины возможно только при допуске этой вакцины в EMA".

Она добавила, что более подробную информацию по данному вопросу можно получить в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).