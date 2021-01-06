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В РФПИ рассказали об объемах производства вакцины "Спутник V"
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Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Наши... ПРАЙМ, 06.01.2021
коронавирус, вакцина, спутник v, рфпи, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале достигнет десятков миллионов доз, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы… и в январе производство будет гораздо больше, чем планировалось. Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
В конце декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше.
По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологический опыт, а также расширение числа производителей вакцины.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.