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https://1prime.ru/society/20210108/832763947.html
Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica
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Российский бизнесмен, создатель популярных брендов косметики "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, пишет РИА Новости со ссылкой на... ПРАЙМ, 08.01.2021
россия, бизнес, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, создатель популярных брендов косметики "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Natura Siberica.
"Подтверждаю факт кончины Андрея Трубникова", — сказал собеседник агентства.
Трубников умер накануне, в четверг, 7 января 2020 года. Это произошло в его доме в Подмосковье.
Других подробностей о его смерти пока не раскрываются.