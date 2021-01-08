МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, создатель популярных брендов косметики "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Natura Siberica.

"Подтверждаю факт кончины Андрея Трубникова", — сказал собеседник агентства.

Трубников умер накануне, в четверг, 7 января 2020 года. Это произошло в его доме в Подмосковье.

Других подробностей о его смерти пока не раскрываются.