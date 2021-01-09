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В Германии вакцину от COVID получили более полумиллиона человек
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в субботу, что вакцину от коронавируса получили уже более 500 тысяч жителей Германии. "Это работает все лучше и лучше", — отметил... ПРАЙМ, 09.01.2021
вакцинация, фрг, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в субботу, что вакцину от коронавируса получили уже более 500 тысяч жителей Германии.
"Это работает все лучше и лучше", — отметил Шпан в ходе конференции, которая транслировалась на правительственном сайте ФРГ.
Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.
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