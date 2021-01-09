МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в субботу, что вакцину от коронавируса получили уже более 500 тысяч жителей Германии.

"Это работает все лучше и лучше", — отметил Шпан в ходе конференции, которая транслировалась на правительственном сайте ФРГ. Власти ФРГ прокомментировали призывы США заморозить "Северный поток 2"

Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне риска" на предмет заражения.

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