МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

"Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тысячи жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней", — написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

Мэр поблагодарил доноров за то, что они в это непростое время отдают малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью.

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