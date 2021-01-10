2021-01-10T15:58:00+03:00
2021-01-10T16:00:10+03:00
2021-01-10T15:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210110/832773769.html
Более 10 тысяч москвичей стали донорами для пациентов с COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу... ПРАЙМ, 10.01.2021
коронавирус, сергей собянин, новости, экономика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83256/93/832569398.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569398.jpg
https://1prime.ru/images/83256/93/832569397.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569397.jpg
https://1prime.ru/images/83256/93/832569385.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569385.jpg
https://1prime.ru/society/20201229/832709691.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тысячи жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней", — написал Собянин на своей странице в "ВКонтакте".
Мэр поблагодарил доноров за то, что они в это непростое время отдают малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью.
Ранее Собянин расставил приоритеты на ближайший год