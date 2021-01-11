МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вторая часть русского фэнтези "Последний богатырь: Корень зла" вторые выходные подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами 525,8 миллиона рублей по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

"Последний богатырь" стал одним из самых популярных фильмов, показанных в эфире телеканалов в 2020 году. Премьера второй части фильма состоялась 1 января. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме.

На втором месте рейтинга — отечественная драма Алексея Нужного "Огонь", в которой играют Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева и другие. Показатель фильма — 194,5 миллиона рублей.

На третьем месте — американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда "Семейка Крудс: Новоселье" со сборами в 163 миллиона. Четвертую позицию занял "Конь Юлий и большие скачки", вышедший на экраны 31 декабря. Он собрал 98,7 миллиона. Замыкает пятерку российская мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", собравшая за выходные 57,2 миллиона.