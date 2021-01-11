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Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
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В конце февраля россиян ожидают очередные длинные выходные. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по... ПРАЙМ, 11.01.2021
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В конце февраля россиян ожидают очередные длинные выходные. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.