МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В конце февраля россиян ожидают очередные длинные выходные. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд. Средняя зарплата в России подбирается к 50 тысячам рублей

Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.