2021-01-11T17:45:15+03:00
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Москва открывает запись на вакцинацию для новых групп риска
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Вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и турагентств открывается в Москве 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В среду, 13... ПРАЙМ, 11.01.2021
вакцинация, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и турагентств открывается в Москве 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В среду, 13 января, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями… управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма", — написал Собянин в своем блоге.
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