МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и турагентств открывается в Москве 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"

"В среду, 13 января, будет открыта запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями… управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма", — написал Собянин в своем блоге.

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