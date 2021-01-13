МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду. Вирусолог рассказал о "зимнем плато" по коронавирусу в России

"Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости — 83, в двух регионах продолжается пока рост", — сказала Голикова.

По её словам, тестирование на COVID в праздники удалось удержать на достаточно высоком уровне

"В праздники нам удалось на достаточно высоком уровне удержать тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию", — сказала Голикова.

Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.