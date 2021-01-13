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Голикова рассказала о регионах, где стабилизировалась ситуация с COVID
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За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с... ПРАЙМ, 13.01.2021
коронавирус, россия, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. За последние две недели число регионов РФ со снижением и стабилизацией ситуации с коронавирусом достигло 83, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с президентом в среду.
"Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости — 83, в двух регионах продолжается пока рост", — сказала Голикова.
По её словам, тестирование на COVID в праздники удалось удержать на достаточно высоком уровне
"В праздники нам удалось на достаточно высоком уровне удержать тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию", — сказала Голикова.
Она отметила, что в среднем по России не было допущено снижения установленного норматива, хотя количество тестов в коммерческих лабораториях было снижено в связи с выходными днями.