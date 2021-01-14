МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

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"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", — сказал Мишустин.

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.

О ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Единый план достижения национальных целей развития РФ будет уточнен с учетом окончательных итогов 2020 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"В основе долгосрочной стратегии правительства лежат национальные цели развития, которые определил президент на ближайшие десять лет. Для их достижения подготовлен единый план. Он одобрен и будет уточнён с учётом окончательных итогов прошлого года", — сказал Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Он уточнил, что этот план связывает воедино национальные цели, проекты и госпрограммы. На его реализацию в ближайшие три года выделят более 39 триллионов рублей, напомнил премьер. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

"Национальные проекты уже скорректированы в соответствии с обновлёнными целями. Сейчас такая же работа ведётся по государственным программам. Трансформируется и система институтов поддержки – устраняется дублирование функций. Все эти действия направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", — заявил глава кабмина.

Мишустин отметил, что "временной горизонт, который обозначен в июльском указе, – 2030 год". Вместе с тем, правительство уже сейчас начало движение к целям и ведет постоянный контроль за соответствием принимаемых мер тем задачам, которые определил президент, добавил он.