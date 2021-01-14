ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает New York Times.

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Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.

Гастроендокринолог Борнштайн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого – врачом президента был его отец.

Доктор рассчитывал, что после победы на выборах Трампа, который на год старше самого Бронштайна, он станет его официальным президентским врачом, но этого не случилось. В 2017 году Трамп перестал пользоваться его услугами вскоре после того, как доктор сообщил журналистам о том, что президент принимает препараты для восстановления роста волос.

Позднее в 2018 году врач признался журналистам, что именно президент продиктовал ему текст получившей широкую огласку справки, хотя до этого он отрицал это и настаивал, что составил ее самостоятельно.