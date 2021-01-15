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Голикова рассказала о российских тест-системах для выявления COVID
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В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более чем в 50 странах... ПРАЙМ, 15.01.2021
россия, коронавирус, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител, российские разработки по COVID-19 используются сейчас более чем в 50 странах мира, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. Отмечу, что российские разработки, и вы это хорошо знаете, используются сейчас более чем в 50 странах мира", — сказала Голикова на совещании с эпидемиологами.
По словам Голиковой, в стране продолжаются научные исследования и разработки, в том числе разрабатываются новые экспресс-тесты, ПЦР-тесты и тесты для определения антител. Также ведётся углублённое изучение свойств вируса, в том числе его нового варианта, циркулирующего в Великобритании.
"Также ведёте исследования особенностей формирования иммунитета у переболевших и привитых и в целом популяционного иммунитета. Эта работа, которую мы с вами летом начали, уже даёт свои результаты", — добавила вице-премьер.