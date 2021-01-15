МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24", передают РИА Новости. Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

Как в свою очередь сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами, за год в России могут привить от коронавируса 60% населения.

Она отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени.

О необходимости начать массовую вакцинацию населения ранее заявил Владимир Путин.

В России масштабная кампания началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала еще 5 декабря. Пока прививку могу сделать граждане старше 18 лет, у которых нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.

Сейчас вакцинироваться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.