ЛОНДОН, 15 янв — ПРАЙМ. Все прибывающие в Британию с понедельника должны будут предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, подтвердил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

О том, что для въезда в страну будет требоваться отрицательный тест на коронавирус, власти объявили ранее в январе. Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

"Чтобы защититься от новых штаммов вируса, все транспортные коридоры будут временно закрыты с 04.00 (07.00 мск) понедельника. Правило действует для всей территории Великобритании. Все, кто прибывает в страну, обязаны будут предъявить свидетельство отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до отправления. Также потребуется заполнить форму для отслеживания местонахождения пассажира (адрес проживания после прибытия)", — сказал Джонсон на брифинге в пятницу.

И справку о тесте, и форму с адресом потребуется предъявить перед посадкой на следующий в Британию рейс. Проверить наличие этих документов также могут британские пограничники по прибытии. Тем, кто не сможет предъявить справку и форму, будет отказано в посадке на рейс или выписан штраф в аэропорту по прибытии в Британию.

"После приезда вы должны будете провести в самоизоляции 10 дней и не покидать дом ни при каких условиях. На пятый день вам необходимо сдать тест на коронавирус и ожидать (обычно в течение двух суток) отрицательный результат. Мы усилим контроль за соблюдением этих правил как в стране, так и на границе", — сказал премьер.

Джонсон также рассказал, что, по данным на вечер пятницы, в Британии вакцинированы 3,2 миллиона человек. Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

"Провакцинированы примерно 45% из группы людей старше 80 лет и около 40% пациентов домов престарелых", — добавил Джонсон, пообещав ускорить темпы вакцинации.

Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Большая часть тех, кто находится в группе риска, будет провакцинирована к середине февраля. Вакцинация бесплатна и проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах и пунктах.