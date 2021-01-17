МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 586, до 3 568 209, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мясников заявил о "стене абсолютного непонимания" лечения COVID дома

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 23 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2849 (12,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 568 209 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426.

"Распределение по субъектам: Москва 4012, Санкт-Петербург 3316, Московская область 1426", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания в Еврейской автономной области — 11, Ненецком автономном округе — шесть, Чукотском автономном округе — один.

За сутки в РФ выписаны 23 440 человек после COVID-19, за все время — 2 960 431. Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор

В частности, в Москве выписаны 4612 человек, в Санкт-Петербурге — 3072, в Подмосковье — 1316.

За сутки в РФ подтверждена 481 смерть с COVID-19, 67 из них в Москве, общее число умерших выросло до 65 566.

"За последние сутки подтверждено 481 смертей… За весь период по России умерло 65 566 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве подтверждены 67 смертей с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 59, в Подмосковье — 27. Общее число умерших с коронавирусом в Москве выросло до 12 468.