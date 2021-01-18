МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что планета стоит на пороге "катастрофического морального провала" из-за возможного неравномерного распределения вакцин от коронавируса между богатыми и бедными государствами. В ВОЗ спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом

"Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять",- заявил он.

Помимо этого в ходе пресс-конференции глава ВОЗ выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.

Сейчас же, считает он, разным странам следует начать работать "как большая семья". Необходимо уделить первоочередное внимание тем странам, чье население наиболее подвержено риску тяжелых заболеваний и смерти, вне зависимости от места проживания.