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ВОЗ предупредила о моральном кризисе из-за пандемии COVID-19
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что планета стоит на пороге "катастрофического морального провала" из-за возможного... ПРАЙМ, 18.01.2021
вакцинация, пандемия коронавируса, воз, мир, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что планета стоит на пороге "катастрофического морального провала" из-за возможного неравномерного распределения вакцин от коронавируса между богатыми и бедными государствами.
"Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять",- заявил он.
Помимо этого в ходе пресс-конференции глава ВОЗ выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.
Сейчас же, считает он, разным странам следует начать работать "как большая семья". Необходимо уделить первоочередное внимание тем странам, чье население наиболее подвержено риску тяжелых заболеваний и смерти, вне зависимости от места проживания.