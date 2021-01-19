МОСКВА, 19 янв — РИА Недвижимость. Популярность онлайн-покупок с доставкой привела к тому, что Юрист предупредил об опасности онлайн-покупок с доставкой на дом, среди которых могут оказаться воры или наводчики, рассказала РИА Недвижимость адвокат КА Pen & Paper Александра Харина. Онлайн-магазины столкнулись с трудностями при доставке товаров

"Основные факторы риска – "курьеры-наводчики" и "курьеры-домушники". Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организации крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире", — объяснила она.

Часто это происходит при доставке одежды с примеркой, когда курьер вынужден ждать решения по заказу, уточнила Харина. Кроме того, напомнила она, полный домашний адрес относится к персональным данным человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше минимизировать.

Для безопасности доставки достаточно соблюдать несколько правил, рекомендовала адвокат. Во-первых, желательно доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. В идеале – личные данные о курьере должны отображаться в мобильном приложении.

Во-вторых, при заказе дорогостоящей вещи желательно выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у парадной в светлое время суток. Безопасно также оформить доставку в офис, рекомендовала Харина.

При заказе одежды желательно отдать предпочтение пунктам выдачи заказов, оснащенным примерочными кабинками. "Если заказ на дом все-таки необходим, во время доставки обеспечьте нахождение дома других членов семьи", — резюмировала она.