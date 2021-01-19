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2021
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Премию за год дали только 15% россиян
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Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся... ПРАЙМ, 19.01.2021
новости, бизнес, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России", — говорится в отчете по итогам собеседования более 3,5 тысячи человек в январе.
Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.
57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый житель России получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения за работу.