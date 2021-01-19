МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Большинство россиян останется без премии на Новый год

"Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России", — говорится в отчете по итогам собеседования более 3,5 тысячи человек в январе.

Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.

57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый житель России получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения за работу.